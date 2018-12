Wordt Lelystad tweede Schiphol?

1 / 5 1 / 5 Deze KLM-Boeing zorgt voor wel heel veel geluidsoverlast. Ⓒ Dijkstra BV

Tijdens een hoorzitting donderdag in de Tweede Kamer krijgen de politieke partijen een stortvloed van verschillende meningen over de gewenste groei van Schiphol en het nieuwe Lelystad Airport over zich heen. Die komen van de luchtvaart, vliegvelden, luchtverkeersleiding, bestuurders, omwonenden, vakbonden en deskundigen.