ProRail rouwt om bij schietpartij Utrecht omgekomen collega

Foto ter illustratie Ⓒ ANP

UTRECHT - De 49-jarige Utrechter die maandag om het leven kwam bij de schietpartij in een tram in zijn woonplaats, werkte bij ProRail. De spoorbeheerder hangt dinsdag de vlag halfstok om de ICT-medewerker te herdenken. „De verschrikkelijke gebeurtenissen van maandag en het verlies van onze collega zijn hard aangekomen”, zegt ProRail-topman Pier Eringa in een verklaring. „Dit raakt alle ProRailers in het hart.”