Haagse wethouder Boudewijn Revis stapt op

,,Mijn besluit om te stoppen neem ik met gemengde gevoelens. Ik hou van onze stad. Het dienen van de stad is eervol en iedere dag weer mooi om te doen; ik zou het nog een hele tijd met plezier kunnen volhouden. Toch realiseer ik mij dat aan deze functie per definitie een beperkte tijdsduur is verbonden. Ik ga mij richten op een nieuwe, mooie uitdaging bij Staatsbosbeheer waar ik per 1 oktober in dienst zal treden.”

Nu er volgens Revis een nieuwe coalitie is, een vastgestelde begroting ligt en een nieuwe begroting, wil hij naar eigen zeggen zijn partij, de Haagse VVD, de tijd en ruimte geven. ,,Op deze manier hebben zij voldoende tijd om na te denken over mijn opvolging en daarna zich voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen.”

Revis ontkent dat miljoenenfraude waar een ambtenaar van verdacht wordt, die dinsdag naar buiten kwam, iets te maken heeft met zijn vertrek.