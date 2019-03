Politie helpt autistische jongen (12) bij zoektocht naar knuffel

Ryan Paul raakte zijn knuffelbeer Freddy kwijt en schakelde daarom de hulp van de politie in. „Mijn knuffelbeer is weer naar beneden gevallen. Geen zorgen, ik red je weer. Doei, ik zie je weer”, aldus Ryan in zijn noodoproep, dat vrij abrupt werd afgebroken. Een medewerker van de controlekamer besloot het nummer terug te bellen en Ryan’s vader nam op. Robert Paul wist al gelijk wat zijn zoon had gedaan en legde uit dat er geen noodgeval was.

Agent Khari Manzini kwam kort na het telefoontje toch ter plaatse, omdat agenten volgens het beleid altijd ter plaatse moeten komen wanneer een telefoontje abrupt wordt afgebroken. Toen de agent arriveerde besloot hij Ryan te helpen om Freddy te vinden. Manzini was de juiste man voor deze klus: hij heeft een speciaal programma gevolgd om met autistische mensen te leren werken.

Gevonden

De welgetrainde agent wist Freddy snel te vinden: de beer lag naast het bed van de 12-jarige Ryan: „We hebben de beer gevonden. De beer was gezond. Hij was in goede handen en had geen verwondingen”, aldus Manzini.

Ryan was erg enthousiast dat zijn beer weer terug was, maar heeft inmiddels ook van zijn vader geleerd dat het kwijtraken van Freddy geen situatie is om het noodnummer te bellen.