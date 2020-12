Na 75 jaar antwoord wie omkwam op terugkerend schip uit Duitsland

Gritter was één van 45 bevrijde gevangenen aan boord van het gedoemde vaartuig, die in Duitsland te werk waren gesteld en juist op weg naar huis waren. 38 opvarenden verloren het leven, waarvan er één toentertijd nog niet geïdentificeerd kon worden.

Hendrikus ’Henk’ Gritter spoelde na enige dagen aan op de dijk en werd in een naamloos graf begraven in Uithuizermeeden (Groningen). In de jaren tachtig bleek uit onderzoek van journalist en schrijver Hans Beukema al dat het waarschijnlijk om Gritter ging. Een zegelring met initialen gaf daar onder meer aanwijzingen voor. Het graf van Grittter kreeg een gedenksteen. De ramp werd in Groningen niet vergeten. In 2013 werd er nog een monument geplaatst ter nagedachtenis aan de trieste geschiedenis.

Broer blijkt sleutel

„Dit jaar werd een dna-match bereikt door dna uit botresten te vergelijken met het erfelijk materiaal van de laatst levende broer van Henk Gritter”, vertelt zegsman Bert Sietzema van de politie Noord-Nederland. „In 1985 werd reeds gedacht dat het hem zou kunnen zijn. Het dna-onderzoek van 2020 heeft het dus kunnen bevestigen.”

Het Nationaal Expertise Team (NXT) Vermiste Personen/LBVP, forensisch instituut NFI, de politie Noord-Nederland en Midden-Nederland plus de Groningse gemeente Het Hogeland waren bij het speurwerk betrokken. Het onderzoek was breder dan alleen het graf van Gritter en omvatte opgravingen die tussen 2012 en 2015 werden gedaan. Sietzema: „Daarmee is een ultieme poging gedaan ook na zoveel jaren de identiteit vast te stellen. Het laat ook zien dat het na zoveel tijd nog steeds mogelijk is.” Het blijft een tragische geschiedenis. „Dieptriest, deze mensen die zoveel meemaakten in oorlogstijd en dan luttele dagen na het einde van de oorlog zo om het leven komen.”

Troost

De familie Gritter kreeg met het nieuws dat hun broer begraven ligt in Uithuizermeeden na 75 jaar ’een prachtige boodschap in deze tijd voor kerst’, aldus de politie. De familie heeft aangegeven niet in de openbaarheid te willen treden.

Het graf zal nu ook formeel tot een oorlogsgraf gemaakt worden door de Oorlogsgravenstichting. Het krijgt volgens een medewerker van de gemeente, die woensdag op de begraafplaats was, een witte steen zoals de aldaar eveneens begraven oorlogsvliegers.