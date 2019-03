’Strafblad van hier tot Tokio, Grapperhaus moet weg’

Volgens de PVV-fractieleider komt dat door ’deze slappe minister’. Wilders neemt het hem kwalijk dat het Gökmen T. in een andere zaak werd vrijgelaten door de rechter en dat het OM zich, zo stelde Wilders, daar niet tegen verzet zou hebben. „Die islamitische terrorist werd op zijn bruine ogen geloofd dat hij zich aan de regels zou houden. Deze minister moet zich kapot schamen.” Wilders kondigt aan een motie van wantrouwen in te dienen als er een debat over het onderwerp wordt gevoerd. „Grapperhaus probeert het nu onder het tapijt te schuiven.”

De CDA-bewindsman maant tot kalmte en zegt eerst af te willen wachten wat strafrechtelijk onderzoek oplevert. „Dat onderzoek is in volle gang. Er wordt ernstig rekening gehouden met een terroristisch motief, andere motieven worden niet uitgesloten.” Meer zegt Grapperhaus niet te kunnen zeggen. „Ik kan daar in belang van de rechtsgang niet nader op ingaan.” Dat belooft hij later wel te doen. „Inclusief alle pijnlijke waarheden.”

Vandaag werd bekend dat het Openbaar Ministerie aanvankelijk heeft geprobeerd tramschutter Gökmen T. achter de tralies te houden. Hij zat vast vanwege een verkrachtingszaak uit 2017. Het gerechtshof in Arnhem gaf hem echter mede op aangeven van justitie vorige maand het voordeel van de twijfel en schorste zijn voorlopige hechtenis. Ook blijkt nu dat T. deze maand tweemaal is veroordeeld voor andere delicten, waarbij hij in een van de zaken 4 maanden cel kreeg.

Alle politieke partijen in de Tweede Kamer steunen een debat over de schietpartij. PVV en Forum voor Democratie willen dat vandaag al voeren, maar alle andere partijen willen dat doen als er meer bekend is.