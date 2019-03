Fors hogere straf voor medeplegen moord Bijlmer

Nadat Belhadj de club had verlaten, lokte L. hem met appjes naar Kikkenstein met de belofte dat er ’gefeest’ zou worden met vrouwen. Ⓒ RICHARD MOUW

AMSTERDAM - Het gerechtshof in Amsterdam heeft de 26-jarige Jason L. in hoger beroep veroordeeld tot achttien jaar cel voor zijn rol bij de liquidatie van de 29-jarige Abderrahim ’Appie’ Belhadj. Hij werd doodgeschoten in de flat Kikkenstein in Amsterdam-Zuidoost in de nacht van 8 op 9 mei 2016. De rechtbank legde eerder veertien jaar op. De schutter is onbekend gebleven, L. heeft het slachtoffer naar de plek des onheils gelokt.