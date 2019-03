OM kan niet bij naar Iran ontsnapte crimineel

Nederland heeft geen verdragen met Iran om hem te laten oppakken of uitleveren, zei een woordvoerster van het OM in Rotterdam. De 35-jarige Gheiybe staat sinds begin deze maand internationaal gesignaleerd en een speciaal team van de politie is naar hem op zoek. Het OM had al aanwijzingen dat hij in Iran kan zijn, waar hij vandaan komt. Hij woonde sinds 1996 met zijn familie in Nederland.

Gheiybe zat vast voor een dubbele poging tot moord en heling in 2009 en was hiervoor veroordeeld tot dertien jaar celstraf. Hij schoot twee mannen neer tijdens een zakendeal en ging er met 175.000 euro vandoor. De twee overleefden wonderwel. Toen hij in 2011 ontsnapte bij een ziekenhuis in Breda had hij pas twee jaar uitgezeten.

De politie ontdekte onlangs bij huiszoekingen van familie in Almere en Eemnes recente foto's van Gheiybe. Die zijn openbaar gemaakt. Het OM hoopt dat de crimineel wordt herkend en opgepakt als naar Europa reist.