Dode en zwaargewonde bij ongeval in Assen

Kopieer naar clipboard

De ravage is groot bij het dodelijke ongeval in Assen. Ⓒ Persbureau Drenthe

ASSEN - In Assen is na een eenzijdig verkeersongeval aan de Europaweg Noord in Assen zondagavond iemand overleden. Hulp mocht niet meer baten, de persoon is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie. Een ander raakte bij het ongeval zwaargewond. Deze persoon is overgebracht naar het ziekenhuis.