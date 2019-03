Kamer nog niet in debat over schietpartij Utrecht

De PVV’er had vooraf al aangekondigd dat hij bij het door hem gewenste debat een motie van wantrouwen zou indienen tegen Grapperhaus, omdat de vermoedelijke dader Gökmen T., ondanks een aanzienlijk crimineel verleden, op vrije voeten was. „U bent hiervoor verantwoordelijk”, zei zo Wilders, wijzend naar de CDA-bewindsman. T. was onder meer veroordeeld voor winkeldiefstal, vernielingen, wapenbezit en bespugen van een agent.

Bekijk ook: Tweede Kamer herdenkt aanslag

Vandaag werd ook bekend dat het Openbaar Ministerie aanvankelijk had geprobeerd tramschutter Gökmen T. achter de tralies te houden. Hij zat vast vanwege een verkrachtingszaak uit 2017. Het gerechtshof in Arnhem gaf hem echter mede op aangeven van justitie vorige maand het voordeel van de twijfel en schorste zijn voorlopige hechtenis. Ook blijkt nu dat T. deze maand tweemaal is veroordeeld voor andere delicten, waarbij hij in een van de zaken 4 maanden cel kreeg.

Opheldering

De overige partijen vonden een debat op een moment dat veel feiten nog onbekend zijn ’ontijdig’. Wel willen ze weten waarom T. ondanks een veroordeling vrij rondliep. „Dit is een verdachte met een historie aan strafbare feiten”, zei CDA-leider Buma. „Hoe kan het dat zo iemand vrij rondloopt?” Ook de PVV, 50Plus, SGP, SP en GroenLinks willen opheldering.

Grapperhaus zei begrip te hebben voor die vraag, maar kon de antwoorden naar eigen zeggen nog niet geven. „Wij hebben de taak om nu te zorgen voor rust en veiligheid.”

Wilders noemde het ’schandelijk’ dat de Kamer het debat nu niet wil voeren. De politieke kopstukken voeren dinsdagavond wel een verkiezingsdebat bij de NOS.