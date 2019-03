Vluchtgevaarlijke Surinaamse ’Escobar’ in Nederland

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie Den Haag aan De Telegraaf. Het gaat om de rijstmagnaat Radj O. (55) die nadat justitie in Suriname een internationaal opsporingsbevel in maart vorig jaar uitvaardigde, in Nederland werd opgepakt.

Volgens justitie in Suriname zit hij achter een duikboot waarmee cocaïne wordt vervoerd en een vliegtuig met bijna 500 kilo coke. Beide werden in maart vorig jaar op zijn terrein in het gebied Saramacca ontdekt.

Het onderzoek en de aanhouding liggen erg gevoelig in Suriname. Daar is het een publiek geheim dat Radj O. een van de belangrijke financiers is van de NDP-partij van Bouterse. Die moet in Nederland nog een straf van elf jaar uitzitten voor cocaïnehandel.

Rijstboer

Het onderzoek naar de cokeboot, het vliegtuig en Ramchendar O. ligt ook gevoelig omdat eerder dit jaar een andere rijstboer werd geliquideerd na de vondst van ruim 2000 kilo coke tussen een partij van zijn rijst. Het vermoeden is dat hij is geliquideerd omdat hij simpelweg te veel wist.

De cokeboot.

De advocaat Nico Meijering staat O. bij. Volgens de strafpleiter is het ’vanwege medische redenen onmogelijk en risicovol voor hem om te reizen’. „Via zijn Surinaamse raadsman hebben wij de Surinaamse rechter en of officier van justitie gevraagd om hem hier in Nederland te laten horen”, zegt Meijering.

O. ontkent betrokkenheid bij de cokehandel. „Het dossier bevat geen enkele aanwijzing dat hij betrokken is”, aldus Meijering.

Lees hieronder het hele verhaal over Radj ’Escobar’ O.: