Agent in opleiding ontslagen na rellen NAC-Willem

BREDA - Een politiemedewerker in opleiding van de eenheid Zeeland-West-Brabant wordt ontslagen omdat hij meedeed aan voetbalrellen bij de wedstrijd NAC-Willem II in oktober. De politieleiding heeft de ontslagprocedure vorige week in gang gezet. Een andere medewerker van dezelfde eenheid kreeg voorwaardelijk ontslag aangezegd, meldt de politie dinsdag.