Koch en Romeyn winnen kort geding, stickers op kaft Jiskefet-boek

De rechter stelde Koch en Romeyn in het gelijk en nu moet er op elk exemplaar een sticker komen, die duidelijk maakt dat er geen samenwerking is geweest. Online moet er een waarschuwing bij staan die dat kenbaar maakt. Als de uitgeverij zich daar niet aan houdt, hangt haar een dwangsom van 5000 euro boven het hoofd voor iedere dag dat de organisatie hier niet aan voldoet.

Gegarandeerd ongeautoriseerd

Op de achterflap van de encyclopedie, die dinsdag moet uitkomen, staat al vermeld dat het boek ’gegarandeerd ongeautoriseerd’ is. Maar dat is volgens de rechter niet voldoende. En ook niet voor Koch en Romeyn, die tussen 1990 en 2005 furore maakten met het absurdistische VPRO-programma Jiskefet. Zij zijn het bovendien principieel niet eens met de totstandkoming van de encyclopedie, waar zij niet bij betrokken zijn geweest.

Advocaat Onno Hennis, die Koch en Romeyn vertegenwoordigt, gaf eerder al aan dat ze van zijn plan een bodemprocedure te starten. Daarmee wil het duo een principieel oordeel van een rechter of de totstandkoming en de inhoud van de encyclopedie in strijd zijn met de wet. Zo wordt volgens de heren onder meer zonder toestemming hun portretrecht gebruikt en zijn er mogelijk andere inbreuken op het intellectuele eigendom van Jiskefet.

De uitgeverij, die vlak na de bekendmaking van het vonnis nog niet bereikbaar was voor commentaar, had eerder aan het ANP laten weten de eisen van Koch en Romeyn „los van de realiteit” te vinden. De organisatie beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Volgens haar advocaat Brigitte Spiegeler zijn Koch en Romeyn vooral uit op een riante schadevergoeding. Dat de andere partij ook nog van plan is een bodemprocedure te starten, is volgens haar „puur gericht om de uitgeverij kapot te maken.”