Premier Rutte legt bloemen op 24 Oktoberplein

Door de schietpartij in een tram bij het plein kwamen maandag drie mensen om het leven. Drie anderen raakten zwaargewond. Vier mensen zijn lichtgewond.

Na het leggen van de bloemen en een kort moment van stilte gingen de bewindslieden in gesprek met enkele agenten. Eerder bezochten zij ook het hoofdbureau van politie, waar ze met hulpverleners spraken. De twee bezochten ook het calamiteitenhospitaal dat is ingericht in het UMC Utrecht. Daar spraken ze met een van de gewonden.

Premier Rutte schudt agenten de hand. Ⓒ REUTERS

