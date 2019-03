Utrecht eensgezind: ’Steun en hoop bieden’

Verdriet bij mensen die bloemen leggen. Ⓒ ANP

Utrecht - Op een tafeltje in de hal van het stadskantoor ligt een boek met blanco bladzijden opengeslagen. Er staan ook twee fotolijsten naast. In het ene lijstje een gedicht over de schietpartij. In de ander een potloodtekening van Nijntje. Ze heeft een blauw jurkje aan. Een traan biggelt over haar wang. Naast het wereldberoemde konijntje hangt de Utrechtse vlag halfstok. Vanmiddag opende de gemeente Utrecht het condoleanceregister voor de nabestaanden van het 24 Oktoberplein.