Consulaire huwelijken tussen partners van hetzelfde geslacht erkend

De onduidelijkheid die hierover in de praktijk was ontstaan, moet volgens de D66-bewindsman worden weggenomen. De problemen kwamen aan het licht toen De Telegraaf daarover berichtte in juli. Een echtpaar raakte verstrikt in een regelbrij na een huwelijk in China.

„Aanleiding voor deze vraag was een casus waarbij een Nederlandse vrouw in 2019 op de Britse ambassade in Beijing trouwde met een Engelse vrouw, maar de Nederlandse overheid de huwelijksakte vervolgens niet erkende omdat een huwelijk van een paar van gelijk geslacht in China niet wordt erkend”, schrijft Weerwind.

De minister heeft naar aanleiding daarvan advies gevraagd van een gespecialiseerde commissie. „Kort samengevat houdt het advies in dat de vraag of het gastland van een ambassade een huwelijk erkent, geen rol kan spelen bij de vraag of Nederland het huwelijk erkent.”

De bewindsman schrijft dat advies onder de aandacht te brengen bij betrokkenen, waarmee hij hoopt dat de ’onduidelijkheid in de toekomst zo veel mogelijk kan worden voorkomen’.