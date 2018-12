Lichaam jochie in beton van huurwoning

De huurbaas van de woning rook tijdens het schoonmaken een vreemde lucht en schakelde de politie in. Die vonden het lichaam van een 3-jarig jongetje in het beton van een muur. De identiteit van het kleine ventje is niet bekendgemaakt.

Volgens buren heeft er nooit een jongetje van die leeftijd in de woning gewoond. Wat er met het jochie is gebeurd, is nog een raadsel.

De politie laat aan AP weten dat er een vrouw van 36 en een man van 40, die eerder in de woning hebben gewoond, onlangs zijn gearresteerd in verband met een voogdijzaak. Details ontbreken. Of ze ook verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van het gevonden lijkje, is niet duidelijk.

Het zoontje van de verdachte vrouw, de driejarige Evan Brewer, is al enige tijd als vermist opgegeven. Onderzoek moet uitwijzen of zijn resten in de muur van de woning zijn gevonden.