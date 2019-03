’Tweestrijd VVD en FvD tekent zich af’

De opiniepeiler gaat voor VVD en FvD uit van elk 11 zetels in de Eerste Kamer, waar in totaal 75 zetels te vergeven zijn, gekozen door Provinciale Staten. Het CDA zou volgens die prognose uitkomen op 8 zetels, net als GroenLinks. De PVV zakt weg naar 7 zetels en zou daarmee de vijfde partij worden.

Wat de verkiezingen volgens De Hond historisch kunnen maken is dat de PVV en FvD samen zo’n kwart van de stemmen kunnen halen. Dat is de PVV of de LPF nooit eerder gelukt. Er is nog wel ’aanzienlijke onzekerheid’ over die prognose.

Waar we wel vanuit kunnen gaan: de coalitie van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie zal hoogstwaarschijnlijk haar huidige meerderheid (38 zetels) verliezen, en komt in de verwachting van De Hond uit tussen de 24 en 32 zetels.

Invloed van ’Utrecht’

De Hond vroeg kiezers ook of de gebeurtenis in Utrecht hun stemgedrag verandert. Van de potentiële kiezers geeft 71 procent aan dat het niets uitmaakt. Voor gemiddeld 20 procent geldt dat de aanslag ze extra motiveerde voor de partij te kiezen waarop ze toch al van plan waren te stemmen. Voor PVV- en FvD-kiezers geldt dat des te meer; 41 procent is door ’Utrecht’ extra zeker van een stem op die partij. De dynamiek rond Forum voor Democratie is volgens De Hond alleen maar verder versterkt.

