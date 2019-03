Lasser ontslagen bij VDL vanwege begrip voor Tarrant

Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Sprokholt was lasser voor VDL. Hij is aanhanger van de anti-islamgroepering Pegida. ’Actie is reactie’ luidde zijn opmerking op de Facebook-pagina van Pegida onder een bericht dat verwees naar de aanslagen in Christchurch van afgelopen vrijdag.

Sprokholt zegt achter de ideeën van Pegida te staan, maar de aanslag in Nieuw-Zeeland te veroordelen. „Mijn reactie op Facebook was niet racistisch. Ik doelde op de motieven van de dader.”

Volgens VDL bracht hij het bedrijf door zijn uitlatingen imagoschade toe.

