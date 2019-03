Doventolk Dennis Hoogeveen in zijn studio. Het gebaar van de rechtervuist tegen de rechterslaap betekent : Utrecht. Ⓒ Jos Schuurman

De dovengemeenschap is verbolgen over het feit dat er bij de informatievoorziening rond de aanslag in Utrecht geen gebarentolk te zien was op tv. De boodschap ’blijf binnen want buiten is het gevaarlijk’ werd niet met gebarentaal in beeld gebracht. „Alsof het journaal in het Frans wordt voorgelezen.”