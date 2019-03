Google lanceert game-platform Stadia: de reacties

Google-CEO Sundar Pichai heeft zojuist het startschot gegeven voor Stadia in San Franscisco. Het platform moet toegankelijk zijn: zo kunnen gebruikers behalve de Stadia Controller ook een usb-stick gebruiken als controller. Makkelijk, dus. „We hebben altijd geloofd dat technologie zich moet aanpassen aan de mens. Niet andersom”, aldus Pichai.

Er is geen box, zoals een PlayStation of een Xbox. De games worden bereikbaar op alle platformen: desktop, laptop, tablet, smartphone en tv. Ook kunnen gebruikers beginnen op één platform, zoals de computer, en verdergaan waar ze waren gebleven op een ander platform, bijvoorbeeld de telefoon.

Dat betekent dat je, praktisch, de hele dag door kunt gamen – als we Google moeten geloven. Dat leidt niet enkel tot positieve reacties op sociale media, waar Stadia inmiddels trending is.

Ook moeten mensen bijvoorbeeld via YouTube naar een game worden ’gelokt’ door playnow-buttons in video’s die over dezelfde game gaan. YouTube-video’s over games worden dagelijks honderden miljoenen keren bekeken.

Google is in veel gebieden monopolist of marktleider maar moet al lange tijd met lede ogen toezien hoe andere grote spelers, Sony en Microsoft voorop, de game-industrie domineren. Daar zou zo’n 140 miljard euro in rondgaan.

