Betrapt met lok-bh: dief smeekt om hógere straf

De officier van justitie vroeg om een celstraf van 270 dagen, waarvan 214 voorwaardelijk, maar de inbreker ziet liever een langere voorwaardelijke celstraf, zo meldt RTV Oost.

Ook heeft hij, middels z’n advocaat, verzocht om een extra werkstraf te verrichten. Hij wil voor eens en voor altijd zijn leven beteren.

De man verblijft inmiddels in een afkickkliniek en kreeg een voorwaardelijke celstraf opgelegd, nadat hij eind 2018 betrapt werd met een lok-bh, maar is bang terug in oude patronen te vallen. Daarom wil hij langer in de afkickkliniek blijven.

Lok-bh

De Hengeloër bekende in de rechtszaak nog een aantal inbraken, onder meer in twee restaurants. Hij raakte vooral bekend als de ’bh-dief’. Toen vrouwen zich vorig jaar meldden bij de politie, dachten agenten eerst aan ’een kwajongensstreek, een grap’. Later nam de politie het serieus en hing camera’s op.

Toen bedacht wijkagent Thomas Hamhuis de lok-bh, die aan een waslijn werd gehangen. De truc werkte: op de beelden werd de dief gesnapt. Toen de 33-jarige man even daarna werd gearresteerd, bleek bij hem thuis nog meer lingerie te liggen, ook van andere vrouwen, aldus RTV Oost.