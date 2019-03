Teams Desto herdenken omgekomen trainer

VLEUTEN - De twee jeugdvoetbalteams van Sportclub Desto in Vleuten herdenken dinsdagavond hun 49-jarige trainer die door de schietpartij in Utrecht om het leven kwam. Eerst is er een bijeenkomst voor het team van meisjes van 10 en 11 jaar dat door de man werd getraind. Daarna komt het team van jongens van 18 en 19 samen dat hij onder zijn hoede had.