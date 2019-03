’Woorden Wilders en Baudet niet aanvaardbaar’

Lijsttrekkers Lodewijk Asscher (PvdA), Thierry Baudet (FvD), Sybrand Buma (CDA), Mark Rutte (VVD), Rob Jetten (D66), Jesse Klaver (GroenLinks), Gert-Jan Seegers (CU), Geert Wilders (PVV), Lilian Marijnissen (SP), Henk Krol (50Plus), Kees van der Staaij (SGP), Marianne Thieme (PvdD) en Tunahan Kuzu (DENK) poseren op de trappen van het provinciehuis in Arnhem voorafgaand aan het slotdebat NOS Nederland Kiest voor de Provinciale Statenverkiezingen. Ⓒ ANP

ARNHEM - De harde uitlatingen van PVV-leider Geert Wilders en FVD-voorman Thierry Baudet over de bloedige aanslag in Utrecht zijn volgens premier en VVD-leider Mark Rutte „niet aanvaardbaar.” Rutte zei dat dinsdagavond in het NOS-slotdebat van de politieke leiders aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen.