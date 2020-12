Ook verbod op vluchten met passagiers vanuit Zuid-Afrika

Het verbod geldt vanaf maandagavond 21.00 uur Nederlandse tijd, en duurt tot uiterlijk 1 januari. Vrachtvervoer en medisch personeel vallen niet onder het verbod.

Afgelopen weekeinde werd ook al een vliegverbod ingesteld voor vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk, vanwege een nieuwe variant van het virus die daar om zich heen grijpt. Volgens de bewindslieden vertoont de mutatie van het virus in Zuid-Afrika gelijkenissen met die in het Verenigd Koninkrijk, „al zijn de stammen niet identiek.”

240 passagiers

Door het verbod worden twee vluchten uit Zuid-Afrika geschrapt die dinsdagochtend zouden vertrekken. Zo’n 240 passagiers worden hierdoor getroffen. Volgens een woordvoerder van KLM komen de vliegtuigen terug uit Johannesburg en Kaapstad met alleen bemanning en vracht.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kijkt wat er gedaan kan worden voor Nederlanders die door de maatregel vast komen te zitten in Zuid-Afrika, „in het bijzonder voor schrijnende gevallen. Het kabinet adviseert deze Nederlanders om een veilig onderkomen te zoeken voor de komende dagen in afwachting van mogelijkheden om terug te keren naar Nederland.” KLM adviseert de website in de gaten te houden.

Negatieve testverklaring

Het kabinet wil dat alle mensen die naar Nederland reizen, ook EU-burgers, een negatieve testverklaring kunnen laten zien. Deze plicht geldt nu al voor mensen uit landen buiten de EU. Zodra deze plicht ook voor EU-burgers een feit is, kan het vliegverbod worden opgeheven. „Het vliegverbod wordt ook eerder dan 1 januari ingetrokken als er Europese effectieve maatregelen tegen de import van het virus zijn genomen.”

