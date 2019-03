’Verzwijg de naam van de Christchurch terrorist’

Parlementsleden in Nieuw-Zeeland betuigen hun respect voor degenen die omkwamen bij de aanslagen afgelopen vrijdag. Premier Ardern bezwoer dat ze nooit meer de naam zal uitspreken van de terrorist die het bloedbad aanrichtte. Ⓒ AFP

AUCKLAND - „Hij is een terrorist. Hij is een crimineel. Hij is een extremist. Maar hij zal, als ik spreek tenminste, naamloos blijven.” Die belofte deed premier Jacinda Ardern gisteren tijdens de herdenking van de aanslag in Christchurch in het Nieuw-Zeelandse parlement.