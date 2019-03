Hoofdonderhandelaar van de EU, Michel Barnier. Ⓒ AFP

Brussel - Komt er nog helderheid van Britse kant? In Brussel weten ze zo onderhand niet meer hoe ze het hebben na weer een plotwending aan Britse zijde in de Brexit-soap. De EU moet de knoop nu gaan doorhakken: wordt het een kort of lang uitstel? Of komt er toch helemaal niets?