KLM doopt Dreamliner Oranjebloesem

Dat zei topman Pieter Elbers dinsdagmiddag tijdens de officiële opening van Keukenhof in Lisse. Hij was gevraagd dit voorjaar de bloemententoonstelling te openen, omdat KLM in oktober honderd jaar bestaat. „Vanaf 29 juni gaan we honderd dagen aftellen tot onze verjaardag”, zo zei hij.

Bloemen maken volgens Elbers al 10 procent van het totale vrachtvolume van KLM uit. „We vervoeren elke dag gemiddeld 400.000 bosjes bloemen de hele wereld over. Nog dezelfde dag zijn ze bijvoorbeeld in New York in stalletjes te koop. Ook uit Azie komt er steeds meer vraag.”

De Dreamliner, waarvan KLM er nu dertien in de vloot heeft van het type 787-9, allemaal met bloemennamen, maakt volgens hem ook passagiersvervoer aangenamer. „In de nieuwe 10-versie kunnen meer reizigers zitten, er is extra comfort aan boord, hij vliegt zuiniger met minder herrie en minder CO2-uitstoot”, aldus Elbers.

Het thema van Keukenhof, die 19 mei sluit, dit jaar is Flower Power met een knipoog naar de hippietijd. KLM koestert volgens Elbers dit soort oer-Hollandse iconen, ondanks dat de oudste vliegmaatschappij ter wereld sinds 2003 onderdeel uitmaakt van de Air France groep.