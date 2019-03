Nieuwe verdachte aangehouden voor aanslag Utrecht

De Dienst Speciale Interventies (DSI) hield de 40-jarige man uit Utrecht rond half vier in de middag aan in een woning in de Domstad. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag van maandag waar hoofdverdachte Gökmen T. later die dag al voor was aangehouden. De rol van de nieuwe verdachte wordt nader onderzocht.

Een woordvoerder van de politie kon dinsdagavond geen nadere mededelingen doen. „Het onderzoek is in volle gang, op dit moment is er geen extra informatie over de nieuwe verdachte te geven.”

De 37-jarige hoofdverdachte zit nog vast. Twee andere verdachten (23 en 27 jaar) zijn inmiddels vrijgelaten.

Getuigen gezocht

In het tv-programma Opsporing Verzocht heeft de politie dinsdagavond een oproep gedaan aan mensen die getuige waren van de schietpartij. De politie denkt nog niet alle getuigen te hebben gesproken „omdat veel mensen zich uiteraard zo snel mogelijk in veiligheid hebben gebracht.”

Een woordvoerder zei dat de politie graag in contact wil komen met iedereen die de schietpartij heeft gezien, ook met degenen die zelf denken dat ze niets belangrijks te melden hebben. Verder vroeg de politie mensen die beelden hebben van de schietpartij die niet online te verspreiden. Die mensen worden verzocht die beelden rechtstreeks op te sturen via het online tipformulier van de politie.

