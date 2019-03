Preken voor eigen parochie

Lijsttrekkers Lilian Marijnissen (SP) en Mark Rutte (VVD) tijdens het slotdebat NOS Nederland Kiest voor de Provinciale Statenverkiezingen in het provinciehuis in Arnhem Ⓒ ANP

Den Haag - Meer dan ooit probeerde VVD-leider Mark Rutte gisteravond zijn rol als premier te verzilveren. Geen stevige teksten meer over zaken als strenger straffen. Dit keer poogde hij de nadruk te leggen op zaken als ’naast elkaar staan’, maar raakte de draad in zijn eigen verhaal kwijt. Het leverde een bedeesd tv-debat tussen de partijleiders op, waarin alleen het ongemak over de aanslag in Utrecht echt voor spanning zorgde.