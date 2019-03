Forse giften voor 19-jarig slachtoffer aanslag

Mensen leggen bloemen op het 24 Oktoberplein, de dag na het schietincident. Ⓒ ANP

VIANEN - Met een inzamelingsactie is al ruim 45.000 euro ingezameld voor de 19-jarige vrouw uit Vianen die maandag om het leven kwam door de schietpartij in Utrecht. De actie op twee websites is een initiatief van Martje Beniest, een buurvrouw van de vrouw en haar vader.