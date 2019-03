Hof: ’Dit is een nachtmerrie’

De raadsheren van het hof Arnhem-Leeuwarden die Gökmen T. op 1 maart zijn vrijheid teruggaven, zijn „aangeslagen” dat deze man in Utrecht drie mensen in een tram doodschoot. „Dit is een nachtmerrie, ook voor de raadsheren. Maar puur juridisch objectief gezien zouden we vandaag dezelfde beslissing nemen”, zegt de president van het gerechtshof Fred van der Winkel.

LINK:tramschutter-gokmen-t-was-altijd-al-psychopaat

De leden van het hof waren op maandag toevallig bijeen voor een studiebijeenkomst toen het nieuws bekend werd.

„Natuurlijk gaat er dan door je heen: ’Als ik anders had beslist, dan was dit niet gebeurd’”, zegt Van der Winkel. Er was volgens hem echter geen enkele aanwijzing dat de man die tot nu toe alleen is veroordeeld voor winkeldiefstal, een inbraak en wapenbezit, tot zoiets in staat zou zijn.

Lees hier het hele verhaal:

Bekijk ook: Turkse haatclub spreidt tentakels uit naar Utrecht