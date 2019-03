Topdrukte door natuurbranden

De meldkamers kregen vorig jaar 245.000 alarmeringen binnen en dat is twaalf procent meer dan een jaar eerder. Zowel voor brand als hulpverlening steeg het aantal telefoontjes naar de centralisten, blijkt uit cijfers die het CBS verzamelde.

Dagelijks

Topdrukte voor de brandweer was er vooral in de zomer. „In de maanden juni en juli braken er dagelijks op veel plaatsen natuurbranden uit waar onze inzet noodzakelijk was”, reageert Stephan Wevers, voorzitter Brandweer Nederland.

„We zijn daarvoor twee keer vaker ingezet dan de jaren ervoor. De inzetten waren lang en inspannend, want bij branden in de natuur rukken we standaard met meerdere eenheden uit om een snelle uitbreiding te voorkomen”, weet Wevers.

„We deden er gemiddeld twaalf seconden langer over om bij onze bestemming te komen, maar dat is te verklaren door het feit dat de rijtijd naar een afgelegen natuurgebied langer is dan in stedelijk gebied”, stelt de brandweerbaas.

Opvallend is vooral het hoge aantal bermbranden. Met bijna vierduizend was dat een toename van ruim 70 procent. Ook voor natuurbranden werd de brandweer ruim duizend keer gealarmeerd en dat betekende bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017. Wat opviel was vooral het hoge aantal alarmeringen met betrekking tot bosbranden (364), dat meer dan verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Ook de inzet bij heide- (222), duin- (73) en rietbranden (47) vroegen veel tijd van de spuitgasten.

Dat de berm- en natuurbranden vooral in veiligheidsregio’s met veel bos en heide plaatsvonden is niet verrassend. Zestig procent van alle branden vond dan ook in het warme en droge derde kwartaal plaats in de provincies Noord-Brabant en Gelderland.

Vanuit 960 kazernes is de brandweer gemiddeld in minder dan acht minuten ter plaatse. Wevers: „Een groot compliment voor onze collega’s, want daarmee werken we binnen de normtijden. Sneller gaat ook niet. Ondanks toegenomen verkeersdrukte zijn deze cijfers al jaren stabiel en we behoren hiermee tot een van de snelste brandweerorganisaties van Europa.”