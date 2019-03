Kamer: vieze truck moet meer betalen

Als het kabinet aan de slag gaat met de oproep van de Kamer gaan schone vrachtwagens minder betalen dan oudere vieze trucks. Een meerderheid van de Kamer steunt het voorstel van de ChristenUnie en D66 om ’verschillende varianten voor tariefdifferentiatie’ uit te werken.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft al aangegeven dat ze wil nadenken over verschillende tarieven. Het is de bedoeling dat de opbrengsten gebruikt gaan worden om de sector te vergroenen, maar het is nog zeer onduidelijk hoeveel een trucker terugkrijgt van de overheid.

Ondertussen is wel duidelijk dat het wegtransport moet opdraaien voor eventuele accijnsderving, de exploitatie van rekeningrijden en de afschaffing van het eurovignet.

De invoering staat gepland voor 2023.

