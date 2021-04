Ravage bij tankstation: bestuurder rijdt in volle vaart tegen shop

De politie bevestigt het ’eenzijdige ongeval’ langs de A29 in Mijnsheerenland, bij Rotterdam. „Er wordt hulp verleend aan de bestuurder van het voertuig. De toedracht van het ongeval wordt onderzocht.”

De automobilist kwam bekneld te zitten en is zwaargewond met spoed naar het ziekenhuis gebracht, melden fotografen ter plaatse. Het slachtoffer reed met het voertuig in volle vaart tegen de Spar-winkel op het tankstation aan. De ruiten zijn gesprongen; de auto zelf is total loss.

Het winkeltje is normaal gesproken 24/7 open, maar dat zal gezien de schade voorlopig niet het geval zijn.

