Spitsroeden lopen bij NS

NS belooft het dringende advies van de reizigersorganisaties serieus mee te nemen in de complexe puzzel van de dienstregeling in 2020. „Waar mogelijk zullen we deze suggesties honoreren, maar het is wel afhankelijk van capaciteit en materieel”, aldus een woordvoerder.

Schiphol

„Het aantal reizigerskilometers in Nederland neemt elk jaar met procenten toe. Met name rond Amsterdam, Schiphol, Utrecht en Den Haag en naar de regio. Daardoor dreigen op korte termijn steeds meer knelpunten te ontstaan op het spoor”, aldus een brief van Locov aan NS.

Extra treinen in de spits en de ’randen’ net daarbuiten op drukke forenzenroutes zijn volgens reizigersclubs als Rover die meepraten in Locov, nodig. De instroom van nieuwe NS-treinen, zowel sprinters als intercity’s, moet dreigende problemen het hoofd bieden.

Rover noemt als voorbeelden waar meer treinen zouden moeten rijden Utrecht-Deventer, Utrecht-Rotterdam en Den Bosch-Nijmegen. Locov pleit ook voor snellere verbindingen naar het noorden, oosten en Zeeland.

Daarnaast zou Zandvoort vaker moeten worden bediend vanuit Amsterdam en Haarlem voor strandgangers en tijdens grote evenementen. „En er is werk aan de winkel voor verbeteringen van internationale treinen, niet alleen van NS, maar ook Thalys, Eurostar en ICE.”

Voor Schiphol is de wens meer vroege en late treinen om luchtreizigers beter van dienst te zijn. „Kleinere stations willen bovendien ook graag een hogere frequentie ’s avonds en in het weekend, bijvoorbeeld elk halfuur een trein in plaats van een keer per uur. Daarover zijn veel klachten”, aldus Locov.

Er is ook kritiek op slechte aansluitingen en te weinig spreiding van treinen over het uur in 2020, waardoor de reistijden soms oplopen.

Volgens NS blijft het een zware opgave op het overvolle spoor om het iedereen altijd naar de zin te maken. Rover is ’over het algemeen’ niet ontevreden over de vorderingen.

