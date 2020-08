Duizenden kerkgangers in isolatie

Overheidsfunctionarissen voor de ingang van de Zuid-Koreaanse Sarang Jeil-kerk in hoofdstad Seoul. Ⓒ AFP

SEOUL - Duizenden leden van een Zuid-Koreaanse geloofsgemeenschap moeten in zelfisolatie vanwege de uitbraak van het coronavirus. De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben ongeveer 315 besmettingen in verband gebracht met de protestantse Sarang Jeil-kerk in hoofdstad Seoul. Dat heeft geleid tot grote verontwaardiging en een roep om de arrestatie van het hoofd van de kerk.