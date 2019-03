Rustig bij nachtelijk stembureau Castricum; 17 stemmers

Op het station van Castricum wordt vanaf middernacht gestemd voor de Provinciale Statenverkiezingen. Op 69 stations kan worden gestemd. Het station in Castricum ging als eerste open. Ⓒ ANP

UTRECHT - Het stembureau in Castricum waar vanaf middernacht gestemd kon worden, heeft tot nu toe zeventien stemmers over de vloer gehad. Het stembureau op het station van de Noord-Hollandse plaats was de eerste plek waar woensdag gestemd kon worden voor de Provinciale Statenverkiezingen.