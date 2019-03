Kritiek op Boeing en FAA over 737 Max groeit

De vliegtuigfabrikant ruziede al sinds de crash van Lion Air in oktober over de softwareupdates. Ⓒ REUTERS

JAKARTA - In de Verenigde Staten groeit de kritiek op vliegtuigbouwer Boeing en luchtvaartautoriteit FAA, zo schrijft The New York Times. Boeing zou de FAA niet correct hebben geïnformeerd over aanpassingen in het softwaresysteem MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) dat moet verhinderen dat het toestel te veel achterover helt.