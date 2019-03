Partijleiders brengen stem uit: de foto’s

D66-leider Rob Jetten heeft rond 07.30 uur zijn stem uitgebracht. Hij deed dat in de plaats Ubbergen (Gelderland).

PvdA-leider Lodewijk Asscher stemde in het Ouder- en Kindteam Centrum in Amsterdam. Hij werd vergezeld door een aantal jongeren die voor het eerst hun stem uitbrachten. Dat deed hij om meer jongeren te bewegen om naar de stembus te gaan. 50PLUS-leider Henk Krol stemde woensdagochtend iets na 08.00 uur in Eindhoven.

Fractievoorzitter Lodewijk Asscher van Partij van de Arbeid (PvdA) stemt in Amsterdam. Ⓒ ANP

Naast de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten wordt er woensdag gestemd voor het bestuur van de waterschappen. De stemlokalen gaan om 21.00 uur dicht.

PVV-leider Geert Wilders heeft gestemd in Den Haag. De leider van de grootste oppositiepartij in de Tweede Kamer bracht zijn stem uit in Duindorp. Gert-Jan-Segers (ChristenUnie) stemde in Hoogland.

CDA-leider Sybrand van Haersma Buma heeft ook gestemd. Dat gebeurde in zijn woonplaats Voorburg. Het CDA heeft de meeste kandidaten bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

In zijn woonplaats Den Haag heeft premier en VVD-voorman Mark Rutte zijn stem uitgebracht. De peilingen wijzen erop dat zijn kabinet de meerderheid in de Eerste Kamer verliest. De vier regeringspartijen, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, hebben nu nog een nipte meerderheid van één zetel in de 75 zetels tellende Eerste Kamer.

In de hoofdstad Amsterdam heeft de leider van Forum voor Democratie, Thierry Baudet, gestemd. In de peilingen voorafgaand aan de stembusgang voor de Provinciale Staten en de waterschappen staat de partij op flinke winst.

Jesse Klaver van GroenLinks en zijn vrouw Jolein brengen hun stem uit in Den Haag.

Blind

Bruno Bruins, minister van Medische Zorg, heeft rond dezelfde tijd zijn stem uitgebracht in Den Haag. Daarbij vergezelde hij een blinde medewerkster van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) naar het stemlokaal. Zij bracht daarna net zo zelfstandig haar stem uit als Bruins.

Door tegelijk te stemmen, benadrukken ze hoe belangrijk het voor mensen met een beperking is om dit zelfstandig te kunnen doen, met behoud van stemgeheim.