’May wil kort uitstel Brexit’

Het Verenigd Koninkrijk moet op 29 maart de Europese Unie verlaten, tenzij uitstel wordt verleend. Andere EU-lidstaten moeten daar wel unaniem mee instemmen. May wil woensdag een brief sturen aan EU-president Donald Tusk waarin ze vraagt om uitstel.

Sky bericht dat sommige kabinetsleden naar verluidt fors uitstel hebben geëist van het Britse vertrek uit de EU, maar dat zou May hebben geweigerd. Een hoge regeringsbron zegt tegen Sky dat de Britten al drie jaar wachten en ,,genoeg hebben van het onvermogen van het parlement een knoop door te hakken. De premier deelt die frustratie''.

Het Lagerhuis heeft de Brexitdeal van May twee keer afgewezen, maar wil ook geen Brexit zonder deal. Een ruime meerderheid van de Lagerhuisleden heeft de regering een mandaat gegeven om uitstel te regelen met de EU. Daar bestaat veel frustratie over de politieke impasse in Londen.

De voorzitter van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, herhaalde woensdag nog eens dat de Britten niet op extra concessies hoeven te rekenen. ,,Er komen geen heronderhandelingen, geen nieuwe onderhandelingen en geen aanvullende garanties'', beklemtoonde Jean-Claude Juncker in een gesprek met radiozender Deutschlandfunk.

De Europese leiders komen deze week bijeen, maar Juncker verwacht dan nog geen beslissing over het uitstellen van de Brexit. Hij denkt dat volgende week een nieuwe topbijeenkomst nodig is.