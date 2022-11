Toch data beschikbaar voor onderzoek naar oversterfte

Buitenland

Aantal zaadcellen in sperma 62% gedaald in 50 jaar: ’Gevaar voor mensheid’

Het aantal zaadcellen in sperma is in minder dan 50 jaar met 62 procent gedaald, melden Israëlische onderzoekers. Volgens de wetenschappers gaan alle alarmbellen af over mannelijke vruchtbaarheid en de mannelijke gezondheid in het algemeen. „We hebben een serieus probleem dat het voortbestaan van de...