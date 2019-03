Opkomst verkiezingen om 10.00 uur rond de 6 procent

Minister-president Mark Rutte brengt zijn stem voor de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschappen uit in Basisschool Wolters in Den Haag. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De opkomst bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen lag om 10.00 uur op circa 6 procent. In Den Haag en Rotterdam hadden rond dat tijdstip respectievelijk 6,2 procent en 5,7 procent van de kiesgerechtigden hun stem uitgebracht voor de Provinciale Staten. In Groningen was dit 6,6 procent.