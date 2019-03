Brabantse juf Kiet waarschuwt: ’Meisjes van 12 ontvoerd en uitgehuwelijkt’

De onderwijzeres werd een aantal jaren geleden bekend door de bejubelde film De Kinderen van juf Kiet. „De kinderen waar ik het over heb zijn echt jong, ze zitten nog op de basisschool”, zegt de vrouw tegen Omroep Brabant. „Ze hebben een Nederlands paspoort en mogen dus reizen. Hun ouders maken daar gebruik van door ze tegen hun wil mee te nemen naar hun vaderland.” Volgens juf Kiet kan het met name in Afrikaanse landen gevaarlijk zijn, vooral voor meisjes. „Ze worden vaak uitgehuwelijkt en raken soms zelfs zwanger. Terug naar Nederland kunnen ze niet, hoe graag ze ook willen”, vertelt Kiet aan de regionale omroep.

Zomervakantie

Dat kinderen in de zomervakantie, vaak door een van de ouders, ontvoerd of achtergelaten worden, is niets nieuws onder de zon. Dat dit ook gebeurt met kinderen die op de basisschool zitten, is volgens de juf minder bekend. „Dit gebeurt gewoon, in Nederland! Onder het mom van ’we gaan op vakantie’ worden de kinderen achtergelaten bij familie. Die kinderen spreken vaak de taal niet, zijn niet gewend aan de cultuur waarin ze terechtkomen en hebben moeite om zich daar aan te passen.”

Kiet trekt zich vooral het lot van de meisjes aan, die een kans zagen een toekomst in Nederland op te bouwen. „Eigenlijk worden ze gewoon verkocht, uitgehuwelijkt. Als tiener zijn ze soms al moeder.”

’Dit zijn gewoon nog kinderen!’

Diny Flierman, die werkt bij het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) helpt slachtoffers uit het buitenland terug te keren naar Nederland. Ze reageert geschrokken op het nieuws van Omroep Brabant. „Twaalf jaar, dat is wel heel erg jong. Hier schrik ik wel van, dit zijn gewoon nog kinderen!”

In de ogen van juf Kiet doen hulpinstanties ’fantastisch werk’. Toch hoopt ze dat de overheid ook in gaat grijpen. „Zodra kinderen een status hebben, krijgen ze een paspoort en mogen ze gaan reizen. De overheid zou kunnen zeggen: kinderen uit risicolanden krijgen pas een paspoort als ze 18 zijn. Het is maar een idee.”