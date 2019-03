Extra stemhokjes in Eerste Kamer om drukte

Inmiddels hebben hier al ruim duizend mensen hun stem uitgebracht. Voorzitter Ankie Broekers-Knol van de Eerste Kamer deelde als lid van het stembureau enkele uren de stembiljetten uit.

Om 07.30 uur stonden al mensen te wachten om hun stem te mogen uitbrengen, aldus de woordvoerder van de Eerste Kamer. „De meesten komen uit Den Haag, maar er zijn ook mensen die speciaal naar de Eerste Kamer komen om te stemmen.”

Kiezers stemmen in de Noenzaal. Het stemhokje staat onder het schilderij De Grootmoedigheid van Scipio van Ferdinand Bol, een leerling van Rembrandt. Het stembureau is nog open tot 21.00 uur. Of er bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei weer in de Eerste Kamer kan worden gestemd, is nog niet duidelijk.

De gemeente Den Haag wil meer bijzondere locaties waar kiezers hun stem kunnen uitbrengen. Ze hopen zo de opkomst te verhogen.

Er kan ook in de Tweede Kamer worden gestemd. Daar staan de stemhokje bij de ingang aan de Pleinzijde. Hier waren halverwege de middag zo’n tweehonderd keer gestemd.