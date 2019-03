Serene rust stembureau Venlo: ’Als het kon, stemde ik op mezelf’

In het stembureau zelf heerst vooral serene rust. „De opkomst?”, zegt de voorzitster. „Mwoh, het gaat. Het houdt niet over. Maar ja, het heeft ook met de wijk te maken.’’ Ⓒ TELEGRAAF

VENLO - „Als het kon, stemde ik op mezelf. Dan was ik nog het beste af”, zegt een oudere Venlonaar, die anoniem wenst te blijven, als hij het stembureau in Venlo-Noord uitloopt. Het staat midden in Genooi, dat vroeger een echte volkswijk was maar nog steeds veel lage inkomens telt. En waar Venlonaar Geert Wilders het altijd goed heeft gedaan. „Ik heb dan ook op een Venlonaar gestemd”, lacht de man.