China kloont politiehond

Kunxun speelt met een van de onderzoekers. Het hondje hecht volgens haar opleiders erg aan mensen. Ⓒ REUTERS

Amsterdam - Chinese wetenschappers hebben de ’Sherlock Holmes’ onder de politiehonden gekloond. Kunxun, een nu drie maanden oud Kunming wolfshondje, werd gekloond uit een 7-jarig teefje met de naam Huahuangma, dat jaren dienst deed als politiehond in de provincie Yunan. Volgens de lokale politie is Huahuangma een absolute topper onder de speurhonden en heeft ze in talloze zaken geassisteerd.