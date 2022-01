Klanten stormen winkels en cafés in opstandig Valkenburg binnen

Lezerscolumn

Noodkreet van kledingwinkelier: ’Wat zijn we in godsnaam aan het doen?’

Hanneke van Leendert - Janssen van kledingwinkel Vrouw in Horst zit met haar handen in het haar. De gedachte om de winkel tegen alle gestelde coronamaatregelen in open te gooien flirt met haar, zo valt te lezen in haar noodkreet.