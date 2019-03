Radovan Karadzic Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM - Het Joegoslavië tribunaal in Den Haag velt vandaag haar oordeel over het hoger beroep van Radovan Karadzic, de voormalig leider van de Bosnische Serviërs tijdens de afscheidingsoorlog in Bosnië-Herzegovina. In 2016 werd Karadzic veroordeeld tot 40 jaar cel, maar hij ging in beroep omdat hij vond dat het proces niet eerlijk verlopen was.