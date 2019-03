Radovan Karadzic Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM - Het Joegoslavië tribunaal in Den Haag heeft vandaag Radovan Karadzic veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De voormalig leider van de Bosnische Serviërs ging in hoger beroep omdat hij vond dat het eerste strafproces niet eerlijk verlopen was. Hij is alsnog veroordeeld tot een levenslange straf.